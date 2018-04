Neverovatni snimci snažnog nevremena: Tornado pogodio Floridu (video)

Snažno nevreme pogodilo je Floridu, a tornado je prošao kroz neke delove grada Fort Valton Bič.

Na društvenim mrežama pojavili su se neverovatni snimci jučerašnjeg tornada.

Tornado video from Fort Walton Beach. #tornado #FWB @NWSMobile pic.twitter.com/V9XDLa2xqF

Kako je objavio portatl WTHR, na snimku jednog od korisnika Fejsbuka Dejva Perkinsa vidi se kretanje tornada i njegovo putovanje preko vode, da bi se potom ponovo vratio na kopneni deo, rušeći krov na jednoj kući.

Just caught a tornado here in Florida pic.twitter.com/PBKBhRpwdW

— D (@fwbabcom) April 22, 2018