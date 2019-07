Nezapamćeni talas vrućine širom Evrope, ima mrtvih, najgore tek sledi… (foto, video)

OČEKUJE se da će temperature u velikom delu zapadne Evrope danas ponovo dostići rekordne nivoe, na vrhuncu drugog toplotnog talasa u samo mesec dana.

Trending in EU: You know it's getting hot when Europe turns to the same colour as Africa https://t.co/nxGs550rAq pic.twitter.com/Xu8ACLLfvr

— EU Travels (@fop2014) July 24, 2019