Nezapamćeno nasilje u Barseloni, sindikati pozivaju danas na generalni štrajk (video)

Hiljade ljudi okupile su se sinoć u Barseloni, četvrtog dana protesta u kojim je zabeleženo najgore ulično nasilje poslednjih decenija u tom gradu. Sindikati pozvali na generalni štrajk u petak.

This is the violence in Catalan pro-independence protests: playing volleyball. pic.twitter.com/cSLcpNN5bH

Demonstranti su palili stolice kafića u mondenskoj ulici Rambla de Katalunja u srcu turističke četvrti, protestujući zbog presuda liderima katalonskih separatista koji su učestvovali u organizaciji neuspelog referenduma o otcepljenju.

Prethodno su mladi ljudi ogrnuti katalonskim zastavama mirno bacali lopte i preskakali konopac.

BREAKING: Brutal aggression of a group of Spanish ultranationalist against a young Catalan pro-independence supporter in #Barcelona. The police, controlled by Madrid, hasn't done anything to avoid the attack.#SpainIsAFascistEstate#StandUp4Catalonia

pic.twitter.com/HFvJVJZWkF

— [ David d'Ent.🎗#JoSócCDR ] (@denterd) October 17, 2019