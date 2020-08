Niko ne zna gde se krije ruski biznismen koji je ostavio razorni amonijak nitrat (foto)

U razornoj eksploziji u Bejrutu povređeno je preko pet hiljada ljudi, nastradalo je najmanje 140, a uzrok eksplozije je 2.750 tona amonijak nitrata koji je stajao na istom mestu u neadekvatnim uslovima već šest godina.

Future history books will need one chapter just for year 2020 alone. #Beirut #BeirutBlast pic.twitter.com/15sZAvQAMu

Opasni materijal je tamo 2014. godine dovezao teretni brod koji se nalazio u vlasništvu ruskog biznismena Igor Grečuškina koji danas živi na Kipru, prenosi Business Insider.

On je bio vlasnik broda MV Rhosus, a bivši kapetan Boris Prokošev to je otkrio u intervjuu za ruski Radio Sloboda.

Kako tvrdi Prokošev, Grečuškin sad živi na Kipru, a nije se oglasio od eksplozije. MV Rhosus trebalo je da preveze amonijak nitrati iz Gruzije do Mozambika, ali nakon što je put ka Mozambiku započeo, posada je primila naređenje da putovanje ipak nije isplativo i da bi trebalo da uplove u Bejrut krajem 2013. godine kako bi uzeli još tereta. Prokošev tvrdi da je taj dodatni teret bio pretežak za brod.

U Bejrutu su inspektori uz to zaključili da brod nije u stanju za plovidbu morem i zabranili su isplovljavanje, a dok su neki članovi posade dobili dozvolu za napuštanje broda, Prokošev tvrdi da su on i još trojica članova posade na brodu bili zarobljeni čak 11 meseci.

First pictures emerge of a Russian man whose ammonium nitrate cargo detonated in the port of Beirut. The 2,750 tonnes cargo of Khabarovsk-born businessman Igor Grechushkin was detained in Lebanon in 2013 https://t.co/hbu1VJgres pic.twitter.com/yQZqzcBIya

— The Siberian Times (@siberian_times) August 5, 2020