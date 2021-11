Njujork: Donirano 70.000 dolara za obuku u IT sektoru u Srbiji

NJUJORK – Na drugoj Srpskoj filantropskoj gala večeri u Njujorku, zahvaljujući velikodušnim donacijama prisutnih zvanica prikupljeno je 70.200 dolara za besplatnu školu IT Bootcamp za prekvalifikaciju u IT sektor u Srbiji.

„Posebno smo oduševljeni odazivu 420 ljudi koji su došli na događaj i donirali preko 70.000 dolara. Prikupljena sredstva će omogućiti besplatnu obuku za 200 novih polaznika neprofitne škole IT Bootcamp. Najviše sredstava smo prikupili putem aukcije predmeta koje su nam donirali naši svetski priznati sportisti Novak Đoković, Nikola Jokić, i Bogdan Bogdanović“, poručio je Petar Marković, jedan od osnivača i predsednik Upravnog odbora Srpskog filantropskog udruženja nakon donatorske večere održane 12. novembra u svečanoj sali istorijskog zdanja „Gotham Hall”.

Domaćini večeri bili su poznati srpski glumac Nikola Đuričko i Gordana Jelić, članica Srpskog filantropskog udruženja,a među prisutnim gostima iz svih krajeva sveta našli su se i glumci Dragan Bjelogrlić, Tamara Dragičević, Petar Benčina, pevač Davor Jovanović, supruga predsednika Srbije Tamara Vučić, v.d. generalnog konzula Srbije u Njujorku Olgica Vlačić i konzul Tamara Vujović, vladika istočno-američki Irinej Dobrijević, energetski ekspert Branko Terzić, partner u konsaltingu Lazar Krstić, investitor Džon Jovanović, kao i brojni ugledni članovi srpske dijaspore, navodi se u saopštenju Srpskog filantropskog udruženja.

“IT Bootcamp u januaru 2022. godine ulazi u petu godinu rada zahvaljujući pre svega donacijama ljudi iz dijaspore. Do sada je 1.119 polaznika upisalo školu, od koji je preko 500 uspešno našlo posao ili praksu u domaćim i stranim IT kompanijama u Srbiji. U ime IT Bootcamp tima i Fondacije Ana i Vlade Divac, hvala humanim ljudima okupljenim oko Srpskog filantropskog udruženja na poverenju i ogromnoj podršci. Ovo je velika čast i motivacija za dalji uspešan rad naše škole”, izjavila je Barbara Petrović, menadžerka škole IT Bootcamp.

Uručena su priznanja pojedincima i organizacijama čiji je dobrotvorni rad doprineo boljitku života srpske zajednice u Srbiji i u dijaspori,a među nagrađenima su Udruženje za podsticanje preduzetništva „Živojin Mišić”, koje dodeljuje godišnje nagrade najboljim nastavnicima u Srbiji i humanitarna organizacija Srpsko-američko medicinsko udruženje (SAMA), koja od 2009. godine pomaže u nabavci neophodnih medicinskih aparata i opreme za bolnice i medicinske centre u Srbiji.

Srpsko filantropsko udruženje je neprofitna, nepolitička i nereligiozna organizacija sa sedištem u Njujorku. Posvećena je projektima i inicijativama za osnaživanje srpske zajednice kroz pružanje mogućnosti onima kojima je to potrebno i očuvanje srpskog nasleđa.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.