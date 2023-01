Norveška uhapsila bivšeg visokorangiranog člana Vagner grupe koji je tražio azil

Bivši visokorangirani član ruske plaćeničke grupe Vagner koji je zatražio azil u Norveškoj nalazi se u policijskom pritvoru zbog sumnje da je ilegalno ušao u tu skandinavsku zemlju, saopštile su danas tamošnje vlasti.

Norveška direkcija za imigraciju (UDI) saopštila je da je Rus Andrej Medvedev „uhapšen po Zakonu o imigraciji i čeka odluku o određivanju pritvora“.Norveški list VG navodi da njegovo pritvaranje nije kazna, već mera bezbednosti. Medvedevljev norveški advokat Brinjulf Risnes nije komentarisao hapšenje.

Veruje se da je Medvedev, koji kaže da se plaši za svoj život, ilegalno ušao u Norvešku. On je rekao da je bio pod ruskom paljbom pre nego što je prešao u tu skandinavsku državu.

Norveška policija saopštila je da su ih ruski graničari obavestili o tragovima u snegu koji ukazuju na to da je neko možda ilegalno prešao granicu.

Norveška nacionalna istražna služba, koja učestvuje u istrazi ratnih zločina u Ukrajini, saopštila je da ispituje Medvedeva koji „ima status svedoka“.

On je navodno rekao ruskoj grupi za ljudska prava da je spreman da ispriča sve što zna o Vagner grupi, njenim aktivnostima i njenom vlasniku Jevgeniju Prigožinu, bliskom Kremlju.

