Nova godina stigla u Australiju (video)

Nova 2021. godina počela je danas u većem delu Australije, a većina građana ju je dočekala kod kuće ispijajući koktele, gledajući televiziju ili igrajući video igrice.

Happy New Year from Australia 🎉 Sydney Harbour dazzles with fireworks as it enters 2021 pic.twitter.com/m6et2lceRJ

Organizovan je i manji vatromet, piše Sidnej morning herald.

Nova Godina dočekana je u Sidneju, Melburnu, Kanberi, dok će u Kkvinslendu i severnim delovima Australije doći pola sata, odnosno sat vremena kasnije.

U svetu se danas dočekuje Nova Godina, a pre Australije dočekale su je pacifička ostrva Samoa i Uskršnja ostrva, kao i Novi Zeland.

VIDEO: 🇳🇿 New Zealand's largest city #Auckland waves goodbye to 2020 with a New Year's Eve fireworks display at the iconic Sky Tower at its central business district #HappyNewYear #HappyNewYear2021 pic.twitter.com/NMO1GMkgr5

— AFP News Agency (@AFP) December 31, 2020