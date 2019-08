Nova Trampova ucena celom svetu

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će SAD napustiti STO, koju otvoreno kritikuje da daje povlašćen tretman Kini na štetu SAD. U slučaju da se to dogodi, Moskva upozorava da bi se postojanje te institucije našlo pod znakom pitanja, dok eksperti ističu da svako prekidanje trgovinskih tokova vuče u nestabilnost.

To nije prvi put da američki predsednik preti istupanjem iz Svetske trgovinske organizacije (STO) zbog navodnog nefer tretmana, a tokom izborne kampanje rekao je da je to „zastarela organizacija“.

Predizborna retorika

Tramp je prošle godine rekao da se STO godinama „veoma loše odnosi“ prema SAD i dodao da će Amerika napustiti tu organizaciju ako ne sprovode reforme. On je u julu to ponovio, zahtevajući reforme koje neće favorizovati zemlje u razvoju, među kojima je Kina.

Svetska trgovinska organizacija je osnovana kako bi obezbedila pravila u globalnoj trgovini i rešavala sporove među zemljama, ali se našla na meti Trampovih kritika i kao telo koje isuviše često presuđuje protiv SAD.

Američki predsednik je govorio da je STO osnovana „da brani korist svih, osim SAD“ i da je njegova država „izgubila skoro sve tužbe pred STO“, iako neke analize pokazuju da su SAD pobedile u oko 90 odsto slučajeva u kojima su one tužile, a da su izgubile otprilike isti procenat tužbi u slučajevima koji su vođeni protiv njih.

Ruski analitičari su uvereni da su najnovije Trampove pretnje samo „predizborna retorika“, dok član Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Oleg Morozov smatra da bi SAD zaista mogle da istupe iz te organizacije, s obzirom da su u „međunarodnoj trgovini odavno izabrale smer u pravcu trgovinskih ratova i borbe bez pravila“.

Prema njegovim rečima, one vode otvorenu protekcionističku trgovinsku politiku koja se ne uklapa u pravila STO.

Na udaru SAD preko STO najviše je bila Kina, koju je Tramp optužio da ima povlašćeni položaj u STO

Ruski senator smatra da se to naročito ogleda u trgovinskom ratu SAD sa Kinom i trgovinskim ograničenjima kojima SAD prete Evropi i Kanadi.

Kako je istakao, Svetska trgovinska organizacija, neka je i slaba, i dalje sputava američku trgovinsku ekspanziju. Morozov pretpostavlja da Amerika ili želi da se reši STO ili takvim pretnjama plaši partnere kako bi postali popustljiviji.

Svetska ekonomija na udaru

Ukoliko se Amerika povuče iz STO, eksperti predviđaju da će se to negativno odraziti na svetsku ekonomiju, ali ne u tolikoj meri koliki je efekat od direktnog i međusobnog povećanja carina od strane SAD i Kine.

„Za sada je to ucena. To je Trampov stil da pred svake ozbiljne i važne pregovore govori o nekakvim radikalnim merama, kako bi uplašio neprijatelja, koji bi potom pristao na nekakve polovične mere. Kina, koja je glavni predmet njegovih kritika, u određenoj meri pravi ustupke. Međutim, nije stvar u STO. Odnos Amerike prema toj organizaciji samo je deo američkog kursa ka povlačenju iz međunarodnih sporazuma i odbijanju te zemlje da preuzme bilo kakve međunarodne obaveze. Postoje američki interesi, kaže Tramp, i ne postoji ništa više“, navodi ruski ekspert Jurij Počta.

Prema njegovom mišljenju, STO je potrebna određena reforma, ali razbijanje postojećih struktura bez stvaranja zamene je — ćorsokak.

„Reforma je neophodna, i to ne samo STO, već i Ujedinjenih nacija i brojnih drugih međunarodnih struktura. Međutim, ako tome pristupite po principu: ’Hajde prvo da razbijemo, a onda nešto da stvorimo‘, kao što to čini Tramp, onda je ovo ćorsokak. Sada je Kina najzainteresovanija za delatnost STO. Rusija je takođe pokušavala nekoliko godina da se pridruži i konačno se pridružila toj organizaciji i takođe bi želela da ta organizacija bude reformisana i očuvana. Prosto, potrebna su neka minimalna pravila“, smatra Počta.

Kremlj smatra da je izlazak Vašingtona iz te organizacije unutrašnja stvar SAD, ali da će postojanje fundamentalne ekonomske svetske organizacije, nakon što najveća svetska ekonomija izađe iz nje, biti pod velikim znakom pitanja.

