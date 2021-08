Novi gaf Bajdena: Zbog ovog poteza na komemoraciji ga oštro napadaju

Konzervativci i ratni veterani kritikovali su predsednika SAD Džozefa Bajdena jer je, prema njihovim rečima, gledao u sat tokom odavanja pošte poginulim američkim vojnicima, čija su tela vraćena u SAD u nedelju preko ratne vazduhoplovne baze Dover u američkoj državi Delaver.

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS

— Benny (@bennyjohnson) August 29, 2021