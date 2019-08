Novi masakr u Americi — 7 mrtvih, 10 teško ranjenih (video, foto)

Policija je odgovorila na vatru naoružanog napadača u Dejtonu u američkoj saveznoj državi Ohajo.

Do pucnjave je došlo ispred „Nedovog peper bara“ i još uvek nema zvaničnih podataka o žrtvama.

Prema „Skaj njuzu“, desetoro ljudi je stradalo u pucnjavi, dok WHIO navodi da se strahuje da je ubijeno sedam osoba, a da ih je deset teško ranjeno. Osumnjičenog je navodno neutralisala policija koja sada pretražuje teren.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019