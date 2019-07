Novi zemljotres od 7,1 stepeni u Kaliforniji, najjači u poslednjih 20 godina (foto, video)

Zemljotres jačine 7,1 stepena pogodio je pustinjsku oblast južne Kalifornije, a kako su naveli seizmolozi, to je najjači potres u poslednjih 20 godina.

@abc15 @azfamily

Felt the after shock here in Maricopa, Arizona in Pinal County. #earthquake #EarthquakeLA pic.twitter.com/oxvx46xqZ4

— Huiyin Li (@worific) July 6, 2019