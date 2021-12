Novo pravilo u celoj EU: Kovid-potvrde važe 9 meseci, s busterom neograničeno

Evropska komisija usvojila je danas pravilo kojim se period važenja sertifikata o vakcinaciji ograničava na devet meseci odnosno 270 dana od pune vakcinacije.

Today, we adopt a binding acceptance period of 9 months for vaccination certificates for intra-EU travel.

A harmonised validity period for #EUCOVIDCertificate is a necessity for safe free movement and EU level coordination.

