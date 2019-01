Novogodišnji pokolj: Pobio celu šestočlanu porodicu, pa presudio sebi

Tajlanđanin koji se osećao omalovaženim od ženine rodbine ubio je na novogodišnjoj zabavi šest članova porodice, uključujući i decu pre nego što je izvršio samoubistvo, saopštila je policija u utorak.

Krvavi pir se desilo 10 minuta nakon ponoći, kada se Sučep Sornsung pridružio porodici svoje žene kako bi dočekali Novu godinu u južnoj provinciji Čampon, prenose svetski mediji.

A man in southern Thailand shoots dead six family members including his two young children at a New Year's Eve party before turning the gun on himself https://t.co/8Qxz8UqDXe

— AFP news agency (@AFP) January 1, 2019