NVO tuži vladu u Rimu da sprečava iskrcavanje migranata

RIM – Nemačka dobrotvorna nevladina organizacija SOS Hjumeniti, koja upravlja spasilačkim brodovima za migrante, saopštila je danas da će ići na sud kako bi pokušala da poništi nastojanja nove desničarske vlade Italije da spreči neke od ljudi spasenih iz mora da dođu na kopno.

Nemačka organizacija uskoro će podneti tužbu rimskom sudu protiv vladine uredbe kojom je odbila da odredi bezbedne luke za plovila za spasavanje, dok se pred sicilijanskim sudom apeluje da se migrantima koji su napustili brod dozvoli da uđu u Italiju i zatraže azil, prenosi Rojters.

Dva plovila pod nemačkim i norveškim zastavama dobila su, naime, dozvolu da pristanu u Kataniji na Siciliji tokom vikenda i omogućeno im je da iskrcaju oko 500 migranata, uglavnom žena i dece, dok je oko 250 ljudi ostalo na brodu.

Italijanska vlada naredila je da se brodovi vrate na more, ali su njihovi kapetani to do sada odbijali, dok su dva druga plovila sa oko 300 migranata i dalje na moru.

Nova vlada Đorđe Meloni optužila je nemačku NVO da su njeni brodovi taksi služba za migrante koji traže bolji život u Evropi, a preti im se kaznom od 50.000 evra ako odbiju da napuste luku.

Administracija nove premijerke Đorđe Meloni, uspostavljena pre dve nedelje, veoma brzo je uvela mere protiv imigracije, odbijajući da četiri čamca dovezu migrante na obalu i dopustivši iskrcavanje samo onima za koje se proceni da spadaju u ranjive grupe.

(Tanjug)

