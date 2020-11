Obamini memoari:Šta piše o Trampu, Putinu, Makronu…

VAŠINGTON – U memoarima koji će biti objavljeni sledeće nedelje bivši američki predsednik Barak Obama ocenio je da su podele u američkom društvu toliko duboke da odlazak Donalda Trampa sa vlasti neće biti dovoljan da se one prevaziđu.

U prvom tomu memoara „Obećana zemlja“ koji izlazi u utorak Obama se osvrće na četiri godine Trampove vladavine.

„Možda ono što najviše zabrinjava je to što se čini da je naša demokratija na ivici krize. To je kriza usidrena u sukobu između dve vizije – onoga što je Amerika i kakva treba da bude“, naveo je Obama, prema odlomku do kojeg je došao Si-En-En.

Bivši predsednik je pozdravio izbornu pobedu Džoa Bajdena, demokratskog kandidata kojeg je od početka podržavao, ali je naglasio da ne treba imati prevelika očekivanja od perioda koji dolazi „nakon Trampa“.

„Znam da izbori neće rešiti problem. Naše podele su duboke, izazovi su ogromni“, naveo je Obama, ali ipak izrazio nadu u dobru budućnost uz „naporan rad, odlučnost i dobru dozu mašte“.

U dugo očekivanim memoarima Obama prati svoju političku karijeru od ranih dana do kraja svog prvog mandata. Knjiga uključuje razmišljanja o njegovom životu, ali i mišljenja o nekim od najistaknutijih imena u svetskoj politici.

Na primer, rekao je da ga je ruski predsednik Vladimir Putin podsetio na žilave, pametne šefove koji su nekada upravljali političkom mašinom u Čikagu, iako je napisao da je „fizički bio neimpresivan“. Za bivšeg francuskog predsednika Nikolasa Sarkozija rekao je da bio „ispršenih grudi poput borbenog petla“.

Obama je povremeno imao veću ocenu odobravanja među Francuzima od Sarkozija, a dobrim odnosima nije pomoglo ni to što je tadašnja franuska prva dama Karla Bruni u biografiji napisala da joj se Mišel Obama poverila da je život u Beloj kući „pravi pakao“.

Obama otkriva i koliko mu je bilo dosadno na sastanku sa bivšim kineskim predsednikom Hu Đintaom. Na sastanku je Hu čitao iz gomile pripremljenih papira, toliko monotonih da je Obama smatrao da bi obojica uštedela vreme da su jednostavno „razmenili papire i pročitali ih u slobodno vreme“.

Obamina pominjanja Trampa dolaze kroz prizmu Trampove kritike njega, uključujući širenje laži da Obama nije rođen u Sjedinjenim Državama.

Obama kaže da je Trampovo razmišljanje prvobitno video kao šalu, ali onda je shvatio da je to deo pokušaja Republikanske stranke da „udari“ na strepnju belih Amerikanaca zbog prvog crnog predsednika.

„U tom smislu, nije bilo velike razlike između Trampa i republikanskih kongresnih lidera. I oni su shvatili da nije važno da li je istina ono što su rekli. Jedina razlika između njih je bila Trampov nedostatak inhibicija“, zaključio je bivši predsednik.

(Tanjug)

