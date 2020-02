Objavljen snimak razmnožavanja koronavirusa

Naučnici sa univerziteta Hongkong objavili su prvi snimak na kojem se vidi razmnožavanje novog koronavirusa, saopštio je Blumberg.

Na snimku se vidi ćelija koja je zaražena koronavirusom 2019-nCoV.

Kako su saopštili naučnici, svaka ćelija koja je inficirana virusom može da proizvodi hiljade novih virusnih čestica.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq

— Bloomberg (@business) January 31, 2020