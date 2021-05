Objavljena prva fotografija sa venčanja Borisa Džonsona

Par je prikazan u bašti u Dauning strit 10 nakon što su se venčali u Vestminsterskoj katedrali pred malom grupom bliskih prijatelja i porodice. Mlada je nosila belu čipkanu venčanicu sa cvetnim vencom na glavi.

NEW PIC: PM @BorisJohnson newly married to Carrie Symonds in Downing Street garden yesterday pic.twitter.com/CEX3xO0Z2r

— Darren McCaffrey (@DarrenGBNews) May 30, 2021