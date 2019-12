Objavljene fotografije plemena kanibala koje je pojelo naslednika Rokfelera (foto)

View this post on Instagram

🇮🇩 Indonesia 📍West Papua ———————————————————— Beauty is everywhere even in the remote Asmat tribe (formerly cannibals) ———————————————————— . . . . . . . . . . . . . . . #papuabarat #westpapua #asmat #people_infinity_ #majestic_people #remoteexpeditions #ir_people #portrait_mood #face_of_our_world #dslrphotography #ig_indonesia #magnumphotos #portrait_perfection #lensculturediscovery #discoveryportrait #natgeopeople #nikontop #humanity_shots_ #one__shot__ #globe_people #worldpressphoto #people_and_world #tribes #global_hotshotz #marvelshots #ic_adventures #phototag #magicpict #worldmastershotz_portraits #photo_storee_people