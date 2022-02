Oboren ukrajinski avion, pet žrtava; Borbe duž cele granice s Rusijom

Istovremeno, savetnik ukrajinskog predsednika navodi da se ukrajinska vojska odupire ruskim snagama duž praktično cele granice s Rusijom i da su oštre borbe u toku u regionima Sumi, Harkov, Herson, Odesa i na vojnom aerodromu blizu Kijeva.

Savetnik ukrajinskog predsednika izjavio je da Kijev strahuje da će ruski padobranci biti ubačeni u Ukrajinu i pokušati da zauzmu vladino sedište u Kijevu, javio je Rojters.

Donjeck: Ukrajinske snage granatiraju stambena naselja, civil ubijen, osmoro ranjeno

Ukrajinske oružane snage granatiraju stambena naselja, pri čemu je jedan civil ubijen, a osam drugih je ranjeno, izjavio je danas predstavnik Narodne milicije samoproglašene Donjecke Narodne Republike Eduard Basurin.

„Artiljerijske jedinice ukrajinskih oružanih snaga nastavljaju sa namenskim bombardovanjem stambenih naseljenih mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici. Među civilima ima žrtava kao posledica ukrajinske agresije. Osam civila je ranjeno, a jedan je ubijen“, rekao je Basurin, prenosi agencija TAS S.

Kijev: Rusija izvela više od 30 napada do 13 časova

Rusija je izvela vise od 30 napada na civilnu i vojnu infrastrukturu u Ukrajini do 13.00 časova, javlja ukrajinski Interfaks pozivajući se na izveštaj Generalštaba te zemlje.

“Oružane snage agresora izvele su više od 30 napada sa krstarećim raketama ‘kaliber’, a takođe su sprovele višestruke raketne napade. Učestvovala je avijacija i artiljerija, gađala je civilnu i vojnu infrastrukturu u Ukrajini”, navedeno je iz Generalštaba.

Ukrajinski zvaničnik: Žestoki sukobi u više oblasti

Borbe ukrajinskih i ruskih snaga odvijaju se danas duž praktično cele granice Ukrajine sa Rusijom, a žestoki sukobi bili su u oblastima Sumi, Harkov, Herson, Odesa i na vojnom aerodromu u blizini Kijeva, saopštio je neimenovani savetnik iz kabineta ukrajinskog predsednika.

Kako je naveo, Kijev strahuje da bi ruske snage mogle da uđu vazdušnim putem u zemlju i da padobranci pokušaju da uđu u vladinu četvrt u Kijevu, prenosi Rojters.

Savetnik Kancelarije ukrajinskog predsednika: Opasnost da ruske trupe uđu vladine objekte

Savetnik Kancelarije ukrajinskog predsednika Mikailo Podolijak saopštio je danas da postoji mogućnost da ruske trupe uđu u vladine objekte u centru Kijeva kako bi izvele specijalnu operaciju s ciljem da zbace ukrajinsku vladu.

On je ocenio da je to moguće s obzirom na to da se trenutno vode žestoke borbe u selu Hostomel nadomak Kijeva, prenosi Interfaks-Ukrajina.

Ministarstva odbrane Rusije: Ukrajina priprema provokacije s monitiranim snimcima

Služba bezbednosti Ukrajine priprema i već realizuje provokacije sa montiranim snimcima o navodnim masovnim žrtvama među civilima, tvrdi portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.

Konašenkov je rekao da je cilj da se Rusija optuži „za navodne neselektivne i nesrazmerne napade“ kako bi se zastrašili civili i kako bi se to prikazalo na zapadnim televizijama.

Veliki požar kod sedišta obaveštajne službe Ministarstva odbrane u Kijevu

Veliki požar izbio je danas kod sedišta obaveštajne službe ukrajinskog Ministarstva odbrane u Kijevu, javlja Bi-Bi-Si.

Kako navodi, to je uzrok crnog dima koji je vidljiv u blizini ove zgrade, a izgleda da ona nije oštećena.



