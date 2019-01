Obradović: Dosta se postiglo u vezi sa graničnim pitanjima

SARAJEVO – Član državne komisije za granicu BiH Željko Obradović izjavio je da je mnogo postignuto u vezi sa graničnim pitanjima, bez obzira na sve primedbe.

Govoreći o granici BIH sa Srbijom on je kazao da se do 2003. godine proces dosta dinamično odvijao i da je do tada identifikovana granica između dve zemlje, ali da članovi Komisije iz Srbije nisu htele da uđu u proceduru pripreme ugovora o granici niti da potpišu mape 1:25000, jer su tražili korekciju granice na četiri lokaliteta, prenosi regionalna televizija N1.

„Možemo reći da granica nije sporna, ali kolege su tražile da se na području HE ‘Zvornik’, HE ‘Bajna bašta’, području prolaska luke Beograd-Bar i na jednom području između opština Rudo i Priboj površine 40 kvadratnih kilometara izvrši korekcija granice ‘metar na metar’ „, rekao je Obradović i dodao da Komisija BIH nije imala ovlašćenje za to.

Kako je naveo, zahtev je prosleđen Savetu ministara koji je zaključio da najpre treba da se potpiše govor o granici, a tek nakon potpisivanja i ratifikacije da se naprave korekcije granice.

Govoreći o granici sa Hrvatskom, Obradović je rekao da su svi dokumenti u celini pripremljeni do 2005. godine, ali da do ratifikacije nije došlo jer je hrvatska vlada imala određene primedbe na granicu na moru.

Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je u nedelju poziv vlastima Srbije i Hrvatske da se što pre reši pitanje granica sa Bosnom i Hercegovinom.

(Tanjug)