„Od danas se sve menja“: Glavne poruke Putina i Trampa posle istorijskog razgovora (video)

U Helsinkiju je održana konferencija za medije ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa nakon sednica u uskom i proširenom sastavu u Helsinkiju. Dva lidera su govorila o Siriji, američkom PRO, „mešanju“ Rusije u američke izbore i drugim međunarodnim pitanjima.

Ruski predsednik je rekao da su razgovori sa Trampom bili „otvoreni i poslovno uspešni i korisni“.

On je dodao da je tokom samita bilo govora o tekućem stanju bilateralnih odnosa i međunarodnim pitanjima.

Glavna tema razgovora bilo je oružje.

„Kao najveće nuklearne sile, mi snosimo odgovornost za međunarodnu bezbednost. Smatramo da je važno uspostavljanje dijaloga o strateškoj bezbednosti. Dali smo američkim kolegama niz konkretnih predloga na ovu temu“, rekao je ruski lider, naglasivši da se radi o likvidaciji raketa malog i srednjeg dometa, raspređivanju oružja u svemiru.

„Poteškoće i napeta atmosfera u odnosima Rusije i SAD nemaju objektivna opravdanja“, smatra Putin.

Hladni rat je odavno završen, podsetio je on.

Ruski predsednik se nada da će sa SAD doći do zajedničkog razumevanja da problemi treba da se rešavaju zajedničkim naporima.

Rusija je Sjedinjenim Državama dala svoje predloge o saradnji u sferi strateške stabilnosti, realizaciju dogovora o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa i američkog sistema protivraketne odbrane u Evropi.

On je dodao da je Rusija spremna da sarađuje sa SAD u borbi protiv terorizma i osiguranja sajber bezbednosti.

„Rusija i SAD mogu da preuzmu vodeću ulogu u rešavanju humanitarne krize u Siriji“, dodao je ruski predsednik.

Ruska i američka vojska su uspostavile saradnju i nisu dozvolile da dođe do opasnog sukoba u Siriji, dodao je Putin.

Ruski lider je preneo Trampu svoju zabrinutost izlaskom SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom.

Putin i Tramp su se dogovorili o formiranju zajedničke grupe koju će činiti „lideri“ ruskog i američkog biznisa.

Američki predsednik je naveo da je današnji susret početak dugog procesa.

On je dodao da je Putin spreman da zajedno sa SAD radi na rešavanju nuklearnog problema Severne Koreje. Između ostalog sa ruskim liderom je razgovarao i o „mešanju“ Moskve u američke izbore. Putin je opet negirao te optužbe koje stižu iz SAD.

„Govoriti o zaveri sa Trampom u kontekstu izbora u SAD je potpuna glupost“, rekao je Putin.

On je rekao da su Rusi pokazali simpatije prema Trampu za vreme predizborne kampanje jer je on govori o normalizaciji odnosa sa Rusijom, što je prirodno.

„Saradnja Rusije i SAD može da spasi sto hiljada života u Siriji“, dodao je ruski predsednik.

Dva lidera su se dogovorila da se ubuduće često sastaju.

„Siguran sam da ćemo se sretati i u budućnosti i nadam se da ćemo moći da rešimo sve probleme o kojima smo danas razgovarali“, rekao je Tramp.

Dva predsednika su razgovarala o „Severnom toku 2“ i tranzitu kroz Ukrajinu.

„Odnosi Rusije i SAD nikad nisu bili gori nego danas, ali je situacija počela da se menja posle današnjeg susreta sa Putinom“, rekao je Tramp.

On je rekao da je Putina nazvao konkurentom, dobrim konkurentom. „Mislim da je konkurent kompliment“, dodao je Tramp.

„Bićemo konkurenti kada govorimo o gasovodu. Nisam siguran da je to u najboljim interesu Nemačke, ali je ta odluka doneta“, dodao je Tramp, komentarišući izgradnju „Severnog toka 2“.

„Nikom se ne može verovati. Zašto mislite da mi Tramp veruje, i ja njemu! On štiti interese SAD, a ja Rusije. Interesi nam se poklapaju i mi tražimo zajedničke tačke“, zaključio je Putin.

Na kraju, Putin je poklonio Trampu loptu sa Svetskog prvenstva koju je on predao supruzi Melaniji.

Novinari su postavili i pitanje Krima.

„Tramp govori o nezakonitom uključivanju Krima u sastav Rusije, mi smatramo drugačije i za nas je to pitanje završeno“, siguran je Putin.

Što se tiče kompromitujućeg materijala koji Rusija navodno ima o Trampu, ruski lider je još jednom ponovio da kada je američki lider dolazio u Moskvu kao biznismen, on ga nije poznavao, dok Tramp smatra da, ako bi on postojao, Rusi bi ga do sada iskoristili.

(Sputnjik)