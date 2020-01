Odbijen predlog kaznjava negiranja genocida i ratnih zlocina

SARAJEVO – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odbio je danas da usvoji dopune Krivičnog zakona BiH, kojim se kao krivična dela tretiraju negiranje genocida i ratnih zločina, kao i dodeljivanje priznanja i nagrada ratnim zločincima.

Predlog zakona o izmeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u proceduru je uputio delegat u Domu naroda PSBiH Zlatko Miletić, iz Demokratske fronte Željka Komšića.

Njegov predlog odbijen je s obzirom na to da je protiv usvajanja glasalo devet delegata iz SNSD-a, HDZ-a i SDS-a dok je za glasalo šest delegata iz SDA, SDP-a, SBB-a i DF-a, preneo je sarajevski portal Klix.

Uoči glasanja, Miletić je rekao da je došlo vreme da se prestanu negirati genocid i ratni zločini jer „isto plače majka i u Srebrenici i u Bratuncu i u Bugojnu“.

„Mislim da su se stvorili uslovi da nakon 25 godina zaista rešimo to pitanje. Ponizno vas molim da to uradite. Ovo je istorijska šansa da sami to uradimo. Nemojmo se kriti iza odluka visokog predstavnika pa da on to uradi za nas“, rekao je Miletić.

Kako kazao, ne vidi razlog zbog kojeg delegati ne bi podržali njegov predlog pozivajući ih još jednom da uz punu svest, savest i odgovornost razmotre ovaj predlog i naprave istorijski korak ka pomirenju.

Poslanica SNSD-a Dušanka Majkić kazala je da je Miletić tri puta menjao predlog koji je uputio i da to ne dolikuje delegatu. Istakla je da su ovakvi ili slični zakoni u Parlamentarnoj skupštini BiH od 2007. godine, kada su ga prvi put predložili zastupnici Stranke za BiH.

Obrazlažući razloge zbog kojih SNSD neće podržati ovaj predlog, Majkić je kao prvi navela činjenicu da je pravosuđe u BiH u, kako je rekla, stanju kakvom jeste.

„Ne možemo da ga prihvatimo dok se sudski postupci za ratne zločine nad srpskim narodom ne privedu kraju. Konačno, veliki broj ratnih zločina još nije dobio epilog. Šta to znači kada bi zakon bio donesen? Ograničenje u odbrani optužbe“, kazala je Majkić.

Miletić je predložio da se uspostavi odgovornost za osobe koje negiraju genocid i ratne zločine i institucije koje donose odluke o dodeli priznanja, nagrada i privilegija presuđenim ratnim zločincima ili odluke o imenovanju javnih objekata po presuđenim ratnim zločincima osuđenim pravosnažnim odlukama Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda.

Tom zakonskom dopunom predloženo je da se utvrdi pravna i krivična odgovornost osoba koje negiraju ili ne prihvataju presude međunarodnih i domaćih sudova nadležnih za krivična dela ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti.

(Tanjug)