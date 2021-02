Odbrana osporila tužiocu pravičnost, on podsetio na žrtve

HAG – Treća statusna konferencija u procesu protiv nekadašnjeg glavnog komandanta OVK i predsednika Kosova Hašima Tačija i još trojice šefova OVK, optuženih za niz ratnih zločina na Kosovu i metohiji održana je danas sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Tročasovnu diskusiju Specijalizovanog tužilaštva Kosova i branilaca optuženih obeležila je oštra polemika o obelodanjivanju dokaza i eventulanom terminu za početak suđenja.

Nakon što je tužilaštvo završilo sa svojim izlaganjem u vezi sa obelodanjivanjem materijala i dokaza, u koje spadaju i svedoci sa pseudonimima, usledila su osporavanja odbrane takvog načina rada.

Posebno je negodovao advokat Ben Emerson koji brani Kadrija Veseljija dovodeći u pitanje nameru tužilaštva da onemogući pravičnu odbranu optuženih.

On je najpre naveo da su optuzbe protiv njegovog klijenta na vrlo tankoj osnovi, tvrdeći da se njegovo ime uopšte ne pojavljuje u do sada obelodanjenm dokazima, niti se navodi da je počinio neko krivično delo, optužujući tužilaštvo da haotičnim obelodanjivanjem materijala otežava posao odbrani koja ne može da započne svoje delotvorne istrage u korist optuženih.

„Mi kao članovi britanske advokatske komore imamo obavezu da ne učestvujemo u postupcima gde se vrši uskraćivanje pravde“ bio je izričit Emerson, čijih nekoliko kolega advokata iz Velike Britanije brani ostale optužene.

Glavni tužilac Specijalizovanog tužialštva Kosova sa sedištem u Hagu Džek Smit odgovorio je na njegove tvrdnje i kako jenaveo i lične napade na njega.

„Vidi se da postoji neslaganje strana i to bi bilo blago rečeno, između odbrane i tužilaštva i mada se apsolutno ne slažem sa stavom odbrane, podržavam njihovo pravo da iznose argumente. Ako smatraju da suđenje treba da počne kasnije to je njihovo pravo, ali postoji razlika između prava iznošenja argumenta i da se tome izađe u susret, bez podrške logike ili činjenice“, naveo je Smit.

Glavni tužilac je upozorio sudiju da je branilac optuženog Kadrija Veseljija, advokat Ben Emerson u dva navrata pretio sudu da neće učestvovati u postupku ako se utvrdi datum početka suđenje koji se njemu ne dopada.

Sa druge strane on je podsetio da sud treba da odredi datum jer svedoci i žrtve u ovom predmetu čekaju godinama da se pravda izvrši.

„Zastrašivanje svedoka u ovom predmetu je realnost. Jednostavna činjenica je da postoji veliki raskorak u vremenu koje će ugroziti svedoke. istina je jasna. U svim tim slučajevima postoje zaštitne mere i redigovanje materijala, ali sud mora da razume da su to sredstva kojima se ublažava rizik. Oni se ne mogu potpuno otkloniti i ukoliko svedoke koji su pokazali poverenje prema ovoj instituciji ostavimo da čekaju mesecima i mesecima do suđenja, ne činimo im nikakvu uslugu“, istakao je Smit.

U nastavku statusne konferencije u procesu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija za reč se javio Krascnići koji se sudu obratio putem video konferencijske veze iz pritvorske jedinice u Hagu.

Krasnići, koji je nekadašnji zamenik komandanta i portparol OVK zatražio je od glavnog tužioca da „ne govori u ime naroda Kosova“.

„Od srca pozivam tužioca da ako želi da govori u bilo čije ime i zločina koji su počinjeni na Kosovu, da bi bilo najbolje da govori da to uputi braniocima krivičnih dela i genocida koji je uveo srpski režim protiv mog naroda još od 1986/87 godine. Molim tužioca da ne govori u ime mog naroda, žrtvovanja mog naroda, jer ljudi koji to najbolje čine smo mi, a ne oni koji osuđuju OVK”, rekao je Krasnići.

On je ustvrdio da su u tom ratu, koji naziva rat za oslobođenje, narod na Kosovu i OVK uživali međunarodnu podršku “jer su oslobodili “Kosovo od srpskog režima”.

Na tvrdnje tužioca da postoji zastrašivanje svedoka u procesu odgovodio je i advokat Emerson tvrdeći da svedoci nisu zastrašivani svedoci i „da nije tačno da se svedoci zastašuju dok mi ovde govorimo“.

On je naveo da je politika tužilaštva da namerno, pod izgovorom zaštite svedoka odbrani ne dostavi sve podatke do tri meseca pred početak suđenja i tako odbrani ostavi samo tri meseca za pripremu.

Ma kraju konfrencije diskutovalo se o istragama koje odbrana treba da sprovede i eventualnom datumu za početak suđenja.

Branioci optuženih su se žalili na pandemiju Covida 19, i nemogućnost poseti Kosovu gde treba da se sprovedu istrage u korist optuženih, tražeći da sud ne usvoji predlog tužilaštva da suđenje počne tri meseca nakon što tužilaštvo obelodani sve dokazne materijale već mnogo kasnije.

Tužilaštvo je na početku konferencije predočilo da planira da većinu svedoka od njih 153, čiji su iskazi predočeni sudu u prilog optužnici, pozove da svedoče na suđenju.

Kada je u pitanju drugi dokazni materijal, njegovo obelodanjivanje je u toku, kako optužujućeg tako i potencijalno oslobađajućeg, navela je predstavnica Specijalizovanog tužilaštva Kler Loson.

Napomenula je da su za neka dokumenta i dokaze zatražene zaštitne mere, pre obelodanjivanja, dok će za neke tužilaštvo tek tražiti zaštitu od suda.

Tačijev advokat Dejdid Huper je rekao da je odbrani sporan je način na koji tužilaštvo obelodanuje materijal jer nije od velike pomoći.

„Mogu da kažem čak da kažem da je u odnosu na obelodanjivanje dokaza pre drugim tribunalima, ovaj je od najmanje koristi. Pomoć koja se dobija od strane koja obelodanjuje matrijal trebalo bi da bude jasna“, naveo je Huper.

U pitanju je, kako je dodao, 124 svedoka čiji identiteti ni su obelodanjeni odbrani već su pod pseudonimom.

“Nema njihovih objedinjenih izjava i mi ne znamo o čemu će oni da govore”, naveo je Huper.

Konferenciji, koja se održava pred sudijom za prethodni postupak nisu prisustvovali Tači ni ostali optuženi, koji su izrazili želju da je prate putem video linka iz pritvorske jedinice u Hagu.

Tači i ostali su uhapšeni početkom novembra 2020. godine. On je prethodno podneo ostavku i predao se haškom sudu.

Sva četvorica nekadašnjih šefova OVK su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti i terete se za zločine širom 40 mesta za u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, za koje im preti kazna doživotnog zatvora.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

U optuĹľnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema razlicitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvrcšena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raaširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.