Odlomio se deo glečera, strahuje se da ima 150 mrtvih (video)

Strahuje se da je poginulo oko 150 ljudi u Indiji kada se odlomio deo glečera sa Himalaja i udario u branu, izazvavši poplave i nateravši lokalno stanovništvo sa severa ove zemlje da se evakuišu.

„Tačan broj preminulih još nije potvrđen, ali se plašimo da ima između 100 i 150 mrtvih“, saopštili su iz lokalne policije za Rojters.

Očevidac je rekao da je video zid prašine, kamenja i vode, kada se niz dolinu sjurila lavina u reku.

„Sve se desilo vrlo brzo, nije bilo vremena da se iko obavesti. I ja sam pomislio da će me ta masa odneti“, rekao je za Rojters Sandžaj Sing Rana, koji živit u selu Raini. Stanovnici se plaše da su ljudi koji rade na izgradnji obližnje hidroelektrane poginuli, kao i ljudi iz obližnjeg sela koji su vodili stoku do reke.

