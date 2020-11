OEBS optužio Trampa za flagrantnu zloupotrebu položaja

Medjunarodni izborni posmatrači Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) optužili su danas američkog predsednika Donalda Trampa za „flagrantnu zloupotrebu položaja“ jer je tražio obustavu brojanja glasova na predsedničkim izborima pre završetka tog procesa.

„Ono što je zaista uznemiravajući je to što je šef države SAD zatražio kraj prebrojavanja (glasova) usred predsedničkog takmičenja za Belu kuću, odnosno sa svim oznakama moći, i to zbog svoje navodne pobede. To je flagrantna zloupotreba položaja“, izjavio nemački poslanik Mihael Georg Link (Michael), koordinator medjunarodnih posmatrača zaduženih za praćenje izbora u SAD.

Trampov izborni štab saopštio je u sredu uveče da je zatražio obustavu brojanja glasova u državama Pensilvaniji i Mičigen, kao i ponovno brojanje glasova u Viskonsinu.

Link je za nemački list Štugarter Cajtung (Stuttgarter Zeitung) ponovio da su Trampove optužbe o manipulacijama „neutemeljene“. OEBS je u sredu već naveo da su Trampove optužbe da demokrate žele da pokradu izbore „neosnovane“.

„Naše kolege su još uvek tu i mogu da potvrde da su primljeni i posmatrači različitih političkih timova i da se glasovi poslati poštom broje na pravilan način“, dodao je Link.

OEBS je izrazio zabrinutost zbog mogućih dugoročnih posledica stava američkog javnog mnjenja ukoliko nastavi da sumnju u pravilnost izbornog procesa.

„Glavna briga je to što SAD ne uspevaju da se otarase duhova na koje se Tramp poziva“, rekao je Link.

Prema njegovim rečima, čak i ako Tramp prizna svoj poraz i preda predsedničku funkciju kako bi trebalo svom nasledniku, njegove pristalice, podstaknute njegovom retorikom, mogle bi nasilje smatrati legitimnim orudjem, jer se više ne osećaju demokratski predstavljenim.

Link je upozorio da je to opasnost koja bi mogla da traje dugo posle izbora.

Prema poslednjim delimičnim rezultatima, kandidat demokrata Džozef Bajden (Joseph Biden) u vodjstvu sa osvojenih 264 elektorskih glasova, dok ih Tramp ima 214. Za pobedu na izborima potrebno je da kandidat osvoji 270 od 538 elektora.

(Beta)

