Olbrajt: „Nije sve u Srbiji negativno. . . „

VAŠINGTON – Amerika mora da pokaže šta su njena očekivanja kad je reč o srpsko-američkim odnosima, rekla je u utorak bivša američka državna sekretarka Medlin Olbrajt u završnici tzv. saslušanja u Spoljno političkom odboru Predstavničkog doma i „podsetila“ da Amerika ima ekonomske i diplomatske instrumente da na to utiče.

Na pitanje kako da SAD povrate značajnu ulogu i uticaj na Zapadnom Balkanu, posebno kada je reč o pregovorima između Beograda i Prištine, Olbrajt je rekla da bi nova američka administracija morala da ima u vidu da, kako je navela, nisu svi u Srbiji saglasni sa politikom i potezima koje povlači predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Ako kažemo da se za nešto zalaže vlada SAD, onda to ima značaja. Značajan deo našeg zadatka je da im se jasno poruči da ne mogu da budu deo EU, ukoliko nastave da rade to što rade, na način na koji to rade. Amerika bi morala da pokaže šta su njena očekivanja od srpsko-američkih odnosa. Moramo da shvatimo da u Srbiji ima snaga koje žele bolje odnose sa SAD. Nije sve u Srbiji negativno. Oni žele da budu tretirani na drugačiji način, a mi imamo ekonomske i diplomatske instrumente da na to utičemo“, rekla je Olbrajt, završavajući svoje izlaganje jasnom porukom.

Na samom kraju debate, u kojoj, inače, Vašingtonski sporazum uopšte nije bio tema, ponovo se kratko oglasio Janoš Bugajski, podsećanjem da, pored vojne saradnje Srbije i Rusije, i NATO ima dosta zajedničkih aktivnosti sa srpskom vojskom.

„To moramo razvijati. Moramo da utičemo na to da se okončaju zajedničke vojne vežbe Rusije i Srbije i jasno da stavimo do znanja da bi dalja nabavka vojne tehnologije iz Rusije, kao što je npr. protivvazdušni sistem S400, izazvala američke sankcije Srbiji“, poručio je i Bugajski.

(Tanjug)

