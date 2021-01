Olenik: Tramp je opasan i spreman na sve

BEOGRAD – Advokat Aleksandar Olenik izjavio je sinoć da je američki predsednik Donald Tramp dokazao da je totalno nepredvidiv i ekstremno opasan i po sebe i po druge, i da se ne zna na šta je sve spreman.

On je gostujući na televiziji Pink rekao da nedavni protesti i upad u američki Kongres ne mogu da se porede sa 5. oktobrom, jer su potpuno drugačiji i jer je u njima Tramp iskoristio svoju moć i zloupotrebio prava koja je imao.

Olenik je ocenio i da bi Srbija trebalo da se ugleda na SAD, između ostalog i po pitanju pravosuđa i po tome kako se Predstavnički dom Kongresa bori za zakonodavnu vlast.

„Naše sudstvo mora da se izbori za to da kada se druge dve vlasti sukobe kako da se ponašaju. Treba da podržimo Bajdena u vraćanju ljudskih prava, jer mi imamo koroist od ljudskih prava, kao i od skupštine koja može da se odupre vlasti“, rekao je Olenik.

Ministar unutrašnjih polsova Aleksandar Vulin ocenio je da su neredi u Kongresu pokazali dvostruke aršine i da ono što se dešava nema veze sa demokratijom.

„Trenutno je u toku akcija gde se traži od građana da prijave one koji su upali u Kongres. Zamislite da se to u Srbiji tražilo. Da sam tražio slike, da se otpuste, da im se zabrani da tvituju, proglasili bi me fašistom“, rekao je Vulin.

On smatra da će se posledice nereda preliti i na druge zemlje, jer su se u SAD stvorile velike podele u društvu koje neće tek tako nestati.

Novinarka Ljiljana Smajlović rekla je da je trazenje opoziva Trampa želja da se protivnik dotuče i ponizi.

„Ovo je melodrama i na ivici je političke histerije. Ne mogu da zamislim da će biti opoziv. Ne mogu da verujem da se ljudi toliko plaše Trampovog povratka na vlast. ili su toliko frustrirani svime što je radio prethodne četiri godine“, rekla je ona.

(Tanjug)

