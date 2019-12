Oluja potopila priobalje, iščupala drveće, u Zadru pijavica

ZAGREB – Olujni vetar koji od subote duva u većim delovima Hrvatske, u Dalmaciji je sa sobom doneo obilne kiše i brojne probleme.

Jutros oko 9 sati područje između Arbanasa i Ričina u Zadru pogodila je snažna pijavica. Kako javljaju čitaoci s terena za Zadarski.hr, za svega 15 minuta, koliko je nalet trajao, počupana su stabla, leteli su krovovi…

Najgore je bilo oko bivše Biogradske ceste na koju su pali ogromni čempresi koje je vetar iščupao iz korena. Na fotografijama s mesta događaja vidi se da je siloviti vazdušni vrtlog oborio praktično ceo drvored. Na terenu se nalaze sve raspoložive službe.

Olujni jugo koji od juče duva na zadarskom području noćas je iščupao i nekoliko stabala na širem gradskom području, prenosi Jutarnji list.

Nevolja s olujnim jugom ima i u Šibeniku gde se nivo mora na tamošnjoj se rivi digao skoro do ruba, a u naselju Dolac more se izlilo te potopilo nekoliko saobraćajnica i objekata. More se izlilo i u drugim priobalnim gradovima kao što je Omiš gde je riva potopljena.

U nedelju ujutro more se izlilo i na gradsku rivu u gradu Hvaru, a Istramet javlja o izlivanju mora u Vrsaru te problemima zbog obilne kiše koja je poplavila.

U prekidu su brojne pomorske linije do nekih jadranskih ostrva.

Obilna kiša pogodila je i severni Jadran, pa je u zaleđu Kvarnera na nekoliko mernih stanica izmereno više od 200 litara kiše po kvadratnom metru. To znači da je na tim mestima u jednom danu palo više kiše nego što inače padne tokom čitavog decembra.

(Tanjug)