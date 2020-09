Opet ubijaju crnce: Policajci ispalili 20 metaka u leđa crnom biciklisti (video)

U Los Anđelesu dogodio se novi međurasni incident, pošto su beli policajci ubili Afroamerikanca Dižona Kizija (29), pogodivši ga sa dvadesetak metaka u leđa, jer je kao biciklista napravio saobraćajni prekršaj i pokušao da pobegne.

Ubistvo je izazvalo nove proteste građana ogorčenih zbog smrtonosnog nasilja policije širom zemlje nad crnačkim stanovnišvom, javlja Rojters.

Kizi je vozio bicikl u ponedeljak posle podne u predgrađu Los Anđelesa Vestmont, gde su dvojica zamenika šerifa pokušali da ga zaustave.

On je ostavio bicikl i pokušao da pobegne, udarivši, kako je saopštila policija, jednog policajca i odbacivši hrpu odeće koju je nosio.

This is #DijonKizzee the innocent Black man who was executed by race soldiers with the LASD because he allegedly ran a stop sign on his bike

I don't believe the excuse that he "dropped a gun" because according to whistle blowers in LASD, its common for deputies to lie about guns pic.twitter.com/tCz9nk6iAM

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) September 1, 2020