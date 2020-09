Optuživali me za saradnju s RU, a sad da smo navodno u sukobu

BRISEL – Do juče su me u Hrvatskoj optuživali da smo „ruske sluge“ i da je Srbija uvek u sadejstvu sa Rusima, a ne Evropljanima, a sada me optužuju za sukob sa Rusijom, iako nismo ni u kakvom sukobu sa tom zemljom, primetio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na konstataciju novinara da se hrvatski mediji interesuju za sve njegove razgovore i posete, pa i za onu Vašingotnu, te da pišu da je bio „na rubu suza“, i, što navodi i srpska opozicija, da navodno nije znao šta je potpisao, odgovorio je:

„Da li sam na ivici suza, jer nas ‘napuštaju’ Muslimani… Pa, da, Muslimani pohrlili u Prištinu i na Kosovo, pošto će oni valjda da budu prvi koji će da otvore kancelariju u Jerusalimu, pa će zato valjda da priznaju Kosovo…“.

Vučić je za TV Pink istakao da bi trebalo pustiti Srbiju da sama rešava svoje odnose.

„A, što se tiče Rusa – jesu li to oni isti koji su mi crtali metu na čelu, govoreći da smo ruske sluge, da smo uvek u sadejstvu sa Rusima, a ne Evropljanima… Za to su me do juče optuživali u Hrvatskoj, a sada me optužuju za sukob sa Rusijom, a nismo ni u u kavkom sukobu“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, nema sukoba, osim što je bio jedan nepristojan post portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova, ističući da je ponosan na reakciju Srbije.

„Ponosan sam na reakciju jedne suverene, slobodne i nezavisne srpske države, koja je pokazala da stiti interese samo svoje zemlje i da ne pita nikoga drugog, jer radi u inetersu građana. Reagovali smo snažno i zahvalan sam i Lavrovu, Putinu i Peskovu“, na reakcijama, rekao je Vučić.

(Tanjug)

