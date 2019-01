Orban oseća da mora da se bori protiv Makrona, ništa lično

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da predsednika Francuske Emanuela Makrona smatra vođom „promigrantskih snaga“ Evrope i da stoga oseća dužnost da mu se suprotstavi, prenosi Rojters.

„Nema sumnje da je Emanuel Makron važna figura, štaviše vođa promigrantskih snaga. To nije ništa lično, već pitanje budućnosti naših zemalja. Ukoliko se u Evropi bude materijalizovalo to što on želi u pogledu migracije, to bi bilo loše po Mađarsku, zbog toga moram da se borim protiv njega“, rekao je Orban na konferenciji za medije.

On je prethodno rekao da bi voleo da vidi da antimigrantske stranke prvo ostvare većinu na izborima za Evropski parlament zakazanim za maj ove godine, što bi, po oceni Orbana, vodilo sličnim promenama i u izvršnoj vlasti Evropske unije.

„Prvi cilj Mađarske jeste da osigura antimigrantsku većinu u Evropskom parlamentu, nakon toga u Evropskoj komisiji i potom, kako se na nacionalnim izborima bude menjao ‘politički pejzaž’ kontinenta, i Evropskog saveta, gde nacionalni lideri donose najvažnije odluke u ime EU“, kazao je Orban.

(Tanjug)