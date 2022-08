Osnivač „Partije piva“ prvi prikupio potpise za kandidaturu

BEČ – Lider “Partije piva” Dominik Vlazni, poznatiji pod umetničkim imenom Marko Pogo, prvi je danas predao dovoljan broj potpisa podrške za kandidaturu za predsednika Austrije.

Vlazni je prvi prikupio potrebnih 6.000 potpisa, koje je danas predao Saveznoj izbornoj komisiji.

“I sam sam iznenađen što sam već sada prikupio dovoljan broj potpisa”, kazao je on novinarima.

Vlazni je predajom potpisa postao prvi zvanični kandidat na izborima za predsednika, koji su zakazani za oktobar.

Vlazni, koji je osnivač “Partije piva“, ali i pevač, kaže da je njegova kandidatura od samog početka bila ozbiljan projekat.

Rekao je da nema ozbiljan budžet za kampanju, ali da zato ima „fanatične podržavaoce”.

Svi koji žele da se kandiduju imaju vremena da Saveznoj izbornoj komisiji do 2.septembra predaju potreban broj potpisa.

Predsednik Austrije Aleksander van der Belen, koji je najavio da će se kandidovati za drugi mandat, ne želi da saopšti broj prikupljenih potpisa.

Ni kandidat Slobodarske partije Austrije (FPO) Valter Rozenkranc ne „otkriva karte“.

Na drugoj strani bloger Gerald Gros saopštio je da je do srede prikupio 3.255 potpisa i da svakodnevno dobija između 700 i 900 potpisa podrške.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.