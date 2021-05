Otac uhapšenog blogera: Naterali su ga da prizna krivicu

VARŠAVA – Otac opozicionog novinara Romana Protačeviča uhapšenog u Belorusiji nakon što je avion kojim je putovao prinudno sleteo u Minsk, izrazio je uverenje da je njegov sin primoran da snimi video u kojem priznaje svoju krivicu i da izgleda da mu je polomljen nos, javlja Rojters.

Beloruski bloger, koji se nastanio u Litvaniji, uhapšen je sa svojom devojkom Sofijom Sapegom nakon što je avion kompanije „Rajaner“ kojim je putovao iz Atine za Vilnjus, morao prinudno da sleti u nedelju u Minsk zbog lažne dojave o podmetnujoj bombi.

On je tada i uhapšen, a potom je na video snimku priznao da je učestvovao u organizovanju masovnih nereda u Minsku, prenosi Rojters.

„Očigledno mu je slomljen nos jer se vidi da mu je promenjena fizionomija i da ima šminku. Leva strana lica mu je napuderisana. To što je izgovorio, to nisu njegove reči niti njegova intonacija i vidno je nervozan. Mislim da je bio primoran da to snimi. Nije mogao da prizna da stoji iza masovnih nereda jer on nije učinio tako nešto“, izjavio je njegov otac Dmitrij Protaševič.

On je ocenio da je reč o osveti vlasti i upozorenju svima da pripaze šta sve mogu da urade političkim protivnicima.

(Tanjug)

