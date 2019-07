Otkrili otkud Kimu ideja da mu telohranitelji trče pored kola

Slika telohranitelja koji trče pored vozila severnokorejskog lidera izazvala je veliku atrakciju prošle godine u Singapuru, gde je Kim Džon Un bio u poseti povodom samita sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

U knjizi „Božanski savršena sudbina briljantnog druga Kim Džong Una“, dopisnik „Vašington posta“ Ana Filfild otkriva da je „Kim dobio ideju za ljudski štit od Klinta Istvuda“.

– Kao dečak je gledao film „Na liniji vatre“ (In the Line of Fire), u kome Istvud glumi agenta američke obaveštajne službe koji je čuvao Džona F. Kenedija, kada je ubijen 1963. godine. Istvudov lik i drugi agenti trče pored predsednikovih kola – objašnjava autorka u knjizi.

Izuzetno je teško postati telohranitelj severnokorejskog lidera. Prema rečima Lij Jong Guka, telohranitelja pokojnog Kim Džong Ila, oca sadašnjeg lidera, „to je teže nego provući se kroz iglene uši“.

Kandidati se biraju iz redova vojske i moraju da polože niz testova (ocenjuju se zdravlje, vid, izgled, ličnost, porodična istorija), otkriva knjiga.

– Lica zadužena da čuvaju briljantnog druga moraju da imaju izvrsne političke preporuke i potiču isključivo iz najlojalnijih porodica – navodi se u knjizi.

Oni moraju biti slične visine kao i Kim i spadaju u grupu retkih građana koji smeju da nose oružje u njegovoj blizini.

Telohranitelji moraju da budu odlični strelci, da znaju tekvodno, veštnu bacanja noževa, da budu dobri plivači i znaju marševski korak, otkriva bivši telohranitelj Kimovog oca, ističući da je ipak najvažnije da budu lojalni.

Iako su naoružani, telohranitelji se uglavnom oslanjaju na sposobnost opažanja i ne-smrtonosne metode – ruke i telo – kada treba da se izbore sa opasnostima.

Telohranitelji su u sastavu Vrhovne stražarske komande, koja ima oko 100.000 pripadnika.

Da bi zaštitila vođu, Severna Koreja primenjuje specijalne mere, uključujući i probanje hrane pre nego što mu bude poslužena i nošenje njegovog ličnog toaleta kud god otputuje kako strane vlade ne bi mogle da analziraju njegov DNK i utvrde od kakvih bolesti eventualno pati, prenosi Blic.