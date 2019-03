Otvorena najveća džamija u Turskoj (foto)

Čamlidza, najveća novoizgrađena džamija u modernoj Turskoj, koja je prvim ezanom za jutarnju molitvu otvorena za vernike, smeštena je na brdu na azijskoj obali Bosfora, odakle se pogled širi na gotovo ceo Istanbul.

Verski kompleks će na dan svečanog otvorenja dobiti novi naziv, a očekuje se da ga otvori turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.

Džamija je izgrađena u osmansko-seldžučkom stilu sa elementima moderne gradnje i zbog izgleda i položaja već predstavlja upečatljiv simbol grada na Bosforu.

Džamija je otvorena jutros povodom noći Lejletu-r-regaib koja obeležava početak tri sveta meseca u hidžretskom kalendaru, javila je Agencija Anadolija.

Impozantni kompleks, pored džamije, sadrži i muzej, umetničku galeriju, knjižaru, konferencijsku dvoranu, umetnički atelje i veliki parking.

„Uporedo s džamijom, izgrađeni su i propratni objekti, kao i uređenje pejzaža i rekreacijskog parka na površini od 80-90 dunuma (dunum je 1.000 metara kvadratnih). Izgrađen je i tunel koji će olakšati pristup vozilima“, izjavio je čelnik Udruženja za izgradnju i očuvanje džamija i kulture u Istanbulu Ergin Kulunk.

On je istakao da je želja bila da džamija bude izgrađena u turskom stilu, ali je na konkursu izabran projekt dve arhitektice koji je dodatno dorađen tako da džamija predstavlja delo osmanske, seldžučke, ali i moderne gradnje. Džamija je inspirirana delima Mimara Sinana, ali nije njihova kopija.

​Dimenzije džamije pune su simbolike. Bogomolja ima šest munara, koje predstavljaju imanske šarte, odnosno šest stubova islama. Četiri (sa tri šerefa) su visoke po 107,1 metar, a dve (sa dva šerefa) su visoke po 90 metara, preneo je Tanjug.

Glavna kupola džamije visoka je 72 metra i predstavlja 72 nacije nastanjene u Istanbulu, dok druga kupola visoka 34 metra simbolizira registracijsku oznaku tog grada. U unutrašnjosti kupole napisano je 16 Alahovih imena, a na površini od 220 metara biće ispisana sura el Fatiha.

Džamija može da primi više od 60.000 vernika (oko 25.000 u unutrašnjosti, 12.500 u dvorištu i su spoljnom dvorištu oko 22.500). U džamiji je moguće i istovremeno klanjati osam dženaza-namaza.

Turkey’s largest mosque located in Camlica hill opens its doors for worship in İstanbul as Muslims celebrate the beginning of blessed three months. #RegaibKandili #istanbul pic.twitter.com/CgEHolb7gF

— idris sülün (@idrissulun) March 7, 2019