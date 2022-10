Pahor: Rešenje za podele je da ceo Balkan uđe u EU

PODGORICA – Predsednik Slovenije Borut Pahor ocenio je da jedan način da ne dođe do podele na Balkanu, to da čitav Balkan ide u Evropsku uniju, prenose danas crnogorski mediji.

Kada je pitanju proširenje EU, Pahor je napomenuo da je postojao optimizam neko vreme, ali da je opao, kao i da je manje volje bilo u Briselu, prenosi portal CDM pisanje Pobjede.

“Zbog rata u Ukrajini mir i stabilnost na Balkanu je krhka. To smo pokušali objasniti i EU. Mi smo 2016. tokom razgovora u Sarajevu, rekli da proširenje nije tehnički problem nego geopolitički i treba biti fleksibilniji u Briselu”, kazao je juče Pahor na 2BS Forumu, na panelu sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

On je izrazio nadu da će Brisel da napravi nekoliko koraka, a smatra i da će, ako dođe do proširenja, sve zemlje Balkana pristupiti u manje više istom periodu.

“Mislim da je odgovornost svih nas u regionu da učinimo sve da Balkan uđe u EU kao stabilna regija. Mislim da će biti jedna od posledica rata u Ukrajini nova podela u Evropi koja je nestala sa padom Berlinskog zida. Jedan je način da ne dođe do podele na Balkanu, a to je da čitav Balkan ide u EU. To u punoj meri zavisi od toga kako će (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić i Srbija regulisati stratešku situaciju u kojoj je”, istakao je Pahor.

(Tanjug)

