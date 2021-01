Pakrac: Suživot Srba i Hrvata dobro funkcioniše godinama

PAKRAC – Na području zapadne Slavonije, Pakraca, Lipika i Novske, borimo se za dostojanstven život a fokus nam je na ekonomiji i problemima na svakodnevnom nivou, izjavio je za Tanjug zamenik gradonačelnika Pakraca Nikola Ivanović, inače predsednik Veća srpske nacionalne manjine županije Požeško-slavonske.

„Mi, na sreću, nismo na ovom području imali nikakvih nacionalnih problema, suživot Srba i Hrvata dobro funkcioniše i tako već godinama“, odgovara Ivanović ispred Pakračkog društvenog doma, gde se okupljaju lokalni Srbi i njihova kulturna udruženja, na pitanje kako žive Srbi zapadne Slavonije.

Na području zapadne Slavonije danas živi po nekim okvirnim informacijama negde oko 20.000 Srba što je oko 25 odsto pređašnjeg broja uoči ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije.

„U Požeško-slavonskoj županiji ima negde oko 4.000 do 5.000 Srba dok u samom gradu Pakracu oko 2.000“, ističe Ivanović, koji kaže da su oni mahom organizovani preko Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“, zatim Veća srpske nacionalne manjine i Samostalne demokratske srpske stranke.

On kaže da Srbi uživaju određena prava regulisana ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, ali im je prioritet rešavanje ekonomskih pitanja i poboljšanje komunalnih i infrastrukturnih stvari.

„Preko Veća srpske nacionalne manjine i drugih manjinskih udruženja dobijamo podršku za poljoprivrednike i proizvođače, kao i preduzetnike da razvijaju svoje aktivnosti i ostanu na ovom području. A kroz jedan zajednički angažman uspevamo da pomognemo i Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovde“, navodi zamenik gradonačelnika Pakraca.

Pojedini problemi vezani su za puteve i lokalnu društvenu i socijalnu infrastrukturu, kaže Ivanović i dodaje da je to ipak malo izraženije u „srpskim sredinama“ u Pakracu zbog stradavanja srpskih sela 1991. godine.

„Evo, mi ćemo tek 2021. rešiti struju u poslednja dva sela oko Pakraca koja nemaju elektrosnabdevanje“, ističe.

Upitan kako teče duhovni život Srba zapadne Slavonije, Ivanović skreće pažnju na ulogu vladike pakračko-slavonskog Jovana (Ćulibrka) i dodaje da od njegovog dolaska duhovni život Srba zapadne Slavonije dobija na novom zamahu i energiji.

Kaže i da je u proteklom periodu značajnija podrška stizala od države Srbije po pitanju projektnih predloga koji se šalju srpskom Ministarstvu kulture i Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima iz regiona u okviru Ministarstva spoljnih poslova.

„Tako smo i pokrenuli rad sušare u Pakracu, dečjih igraonica ali i sakupljanje materijala za zbirku u budućoj Srpskoj kući u Pakracu. Moram posebno da se zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je primio srpsku decu iz Pakraca u Predsedništvu 2018“, zaključio je u razgovoru za Tanjug Ivanović.

(Tanjug)

