Palmer: Za SAD pitanja odnosa BG/PR i BiH odvojena

VAŠINGTON – Specijalni izaslanik americkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Metju Palmer rekao je da su za Vašington odvojena pitanja odnosi Beograda i Prištine i pitanje BiH, iako se ona, kako napominje, često povezuju.

Palmer je za redakciju Glasa Amerike za BiH naglasio i da SAD potpuno podržavaju proces dijaloga Beograda i Prištine koji vodi Evropska unija.

On je istakao da SAD podržavaju rad Miroslava Lajčaka, kao posebnog predstavnika EU, i da, istovremeno, žele da vide napredak u Bosni i Hercegovini na reformskom planu, ali da ne povlače nikakvu vezu između procesa dijaloga BG i PR i onoga što se događa u Bosni i Hercegovini.

„Ako može doći do pomirenja i normalizacije između Srbije i Kosova, rekao bih da je to dobro za sve u regionu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ako Bosna i Hercegovina može uvesti reforme potrebne za napredak na evropskom putu, mislim da je to dobro za njene susede“, rekao je Palmer.

(Tanjug)

