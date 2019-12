Nuklearni ledolomac „Arktik“ – najmoćniji ruski brod na svetu

U Rusiji je upravo započelo testiranje nuklearnog ledolomca „Arktik“, za koji eksperti tvrde da je najmoćniji ruski brod te vrste na svetu, a prave se još dva — „Sibir“ i „Ural“, što će obezbediti da plovidba Severnim morskim putem bude moguća tokom cele godine.

Prva etapa testiranja „Arktika“ počela je 12. decembra, a kompletna ispitivanja trebalo bi da budu završena do maja 2020. godine. U okviru prve faze testiranja uspešno je proveren rad rezervnih dizel motora, a brod je postigao samostalnu brzinu od šest čvorova.

„Ovo je brod predvodnik, nuklearni ledolomac nove generacije, trenutno najmoćniji na svetu. Njegova snaga će omogućiti probijanje leda debljine tri metra, što je veoma važno. Može da predvodi karavane po ledu praktično tokom cele godine, a biće pušten u rad u bliskoj budućnosti. Zatim će na vodu biti spuštena još dva ruska ledolomca na nuklearni pogon, koji će da plove Severnim morskim putem“, rekao je za Sputnjik ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin.

Najmoćniji ruski brod ima snagu od 60 megavata

Univerzalni nuklearni ledolomac LK-60JA „Arktik“ iz projekta 22220 izgrađen je po narudžbini ruske državne korporacije „Rosatom“. U brodogradilištu „Baltički zavod“ u Sankt Peterburgu u toku je i izgradnja nuklearnih ledolomaca „Sibir“ i „Ural“.

Univerzalni atomski ledolomci imaju snagu od 60 megavata i biće najveći i najmoćniji brodovi te vrste na svetu. Dužina brodova je 173,3 metra, širina 34 metra, a potisak 33.500 tona.

Ledolomci tipa LK-60JA (projekta 22220) imaju veće mogućnosti nego postojeći brodovi tog tipa, i to ne samo kada si u pitanju snaga i probijanja leda. Oni su opremljeni i novim reaktorima, koji će omogućiti da se dopuna goriva obavlja mnogo ređe, što je važno tokom dugih putovanja.

Eksperti ističu da će zahvaljujući ledolomcima na nuklearni pogon plovidba Severnim morskim putem biće moguća tokom cele godine.

„Proizvodnja tečnog gasa na poluostrvu Jamal je u porastu, pa sve vodi ka tome da će plovidba Severnim morskim putem biti aktuelna tokom cele godine i sve više brodova će tuda prolaziti. U budućnosti taj put neće koristiti samo Rusija, već i druge zemlje, što je neizbežno, jer tu postoji veliki interes. A potom će se pojaviti ledolomci projekta ’Lider‘, koji će probijati led debljine četiri metra“, kaže Dandikin.

Ranije je generalni direktor brodogradilišta „Baltički zavod“ Aleksej Kadilov saopštio da će ledolomci tipa „Lider“ omogućiti proboj u ruskoj ekonomiji. Kako je objasnio, ako danas izvoz tečnih naftnih derivata i gasa teče uglavnom na Zapad, pa se oni zatim pretovaraju na obične brodove za prevoz gasa i tankere i sve to ide na Daleki istok, onda će u slučaju izgradnje ledolomaca tipa „Lider“ to obezbediti plovidbu tokom cele godine i izvoz ugljovodonika na Istok. To je znatno kraći put, a što je još važnije — glavni potrošači tečnog prirodnog gasa su Južna Koreja, Japan i Kina. To je ogromno i nepresušno tržište.

Stručnjaci smatraju da bi trebalo da bude najmanje tri ledolomca iz projekta „Lider“.

Severni morski put i jačanje ledolomačke flote

Projekat Severnog morskog puta, koji je deo Sveobuhvatnog plana modernizacije i proširenja glavne infrastrukture za period do 2024. godine, predviđa povećanje protoka tereta duž Severnog morskog puta do 80 miliona tona, što će podstaći razvoj ruskog Arktika, ali i zemalja iz regiona, koje su povezane sa Severnim ledenim okeanom.

Stručnjaci tvrde da je količina tereta prevezenog Severnim morskim putem u 2019. godine dostigla oko 30 miliona tona.

Vojni ekspert, predavač na Vojnom univerzitetu Ministarstva odbrane Ruske Federacije i pukovnik u penziji Vladimir Karjakin uveren je da će ledolomci projekta 22220 „Arktik“, „Sibir“ i „Ural“ nastaviti da obezbeđuju vođstvo Rusije na Arktiku.

„Naravno, u ovom projektu se koriste sva raspoloživa savremena dostignuća, a Rusija zauzima vodeće mesto u svetu u izgradnji ledolomaca. Sudeći po izgledu, ’Arktik‘ izgleda kao dinamičan ledolomac: ima aerodinamičnu liniju i najsavremeniju opremu. Ledolomac bi trebalo da bude vrlo funkcionalan i pogodan za upotrebu na arktičkim širinama. Mi zadržavamo svoje liderstvo na Arktiku, imamo najmoćniju flotu ledolomaca na svetu, a ova flota će obezbediti prolazak svih brodova duž Severnog morskog puta. I ovde, što se kaže, nemamo o čemu da brinemo“, rekao je Karjakin.

Rusija je jedina zemlja u svetu koja ima ledolomačku flotu na nuklearni pogon. Trenutno ruski „Atomflot“ ima nuklearne ledolomce „Vajgač“, „Tajmir“, „Jamal“ i „Pedeset godina pobede“, kao i nuklearni teretni brod „Severni morski put“.

Prvi ruski atomski ledolomac „Lenjin“ porinut je u sovjetsko doba pre 60 godina. Izgrađen je sa namerom da se koristi na Severnom morskom putu, između evropskog dela Rusije i Dalekog istoka Rusije i za ekspedicije na Arktiku. Ledolomac „Lenjin“ je bio dugačak 134 metra, a širok 27 metara, imao je i platformu za sletanje helikoptera i sprovodio je hiljade brodova severnim morima. Radni vek je završio 1989. godine i trajno je usidren u Murmansku, gde danas „radi“ kao muzej.

Ledolomci se grade kako bi se zamenili sovjetski brodovi, od kojih će samo jedan ostati u funkciji posle 2030. godine. Prema rečima predsednika Rusije Vladimira Putina, do 2035. godine Arktička flota imaće najmanje 13 teških ledolomaca, od kojih će devet biti nuklearni.

