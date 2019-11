Panika u Vašingtonu: Nad gradom neidentifikovan avion (video)

Zgrada američkog Kongresa je evakuisana, a Bela kuća blokirana posle informacija da nad gradom leti avion s čijom posadom ne uspevaju da uspostave komunikaciju, javljaju tamošnji mediji.

Američko ratno vazduhoplovstvo je uputilo lovačke avione kako bi se ova ova situacija rešila.

​Ulice oko Bele kuće zatvorene su za saobraćaj, javio je dopisnik Sputnjika.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq

— j.d. durkin (@jiveDurkey) November 26, 2019