Parlament Izraela usvojio zakone koji otvaraju vrata novoj vladi

Izraelski parlament (Kneset) usvojio je jutros niz zakona koji omogućavaju osnivanje nove vlade.

Budući premijer Benjamin Netanjahu, lider konzervativnog Likuda, predstaviće sutra tu vladu.

Likud je sa saveznicima ultradesnim i partijama ultraortodoksnih Jevreja pobedio na parlamentarnim izborima 1. novembra i Netanjahuu je u sredu prošle nedelje objavio da sa njima može da obrazuje novu vladajuću koaliciju.

Bilo je medjutim neizvesno da li će lider ultraortodoksne partije Šas, Arije Deri, uslovno osudjen uslovno za utaju poreza, moći da bude ministar.

Jutros su poslanici usvojili zakon koji omogućava svakom osudjenom za krivično delo, ali ne na zatvorsku kaznu, da dobije ministarski portfelj.

Izglasan je još jedan zakon koji omogućava postavljenje dve osobe za isto ministarstvo, a koji će otvoriti put lideru ultradesne stranke Verski cionizam Becalelu Smotriču da bude ministar zadužen za civilnu upravu na okupiranoj Zapadnoj obali u Ministarstvu odbrane.

Kneset je takodje glasao da se proširi odgovornost ministra nacionalne bezbednosti, a na toj funkciji će biti Itamar Ben Gvir, vodja ultradesne partije Jevrejska snaga.

Privremeni predsednik Kneseta Jariv Levin, blizak Netanjahuu, biće ministar u novoj vladi i on je danas podneo ostavku jer po zakonu ne može biti na toj funkciji 48 sati pre postavljenja.

Netanjahu koji je već bio premijer i to najduže u istoriji Izraela (od 1996. do 1999. i od 2009. do 2021.) mora da predstvi svoju vladu u Knesetu sutra ujutru. On je u proteklih godinu i po dana bio vodja opozicije.

(Beta)

