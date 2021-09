Patrijarh SPC: Bez obzira na razlike, u crkvi smo svi jedno

PODGORICA – Patrijarh SPC Porfirije, koji se obratio vernom narodu okupljenom ispred Hrama Hristovog vakrsenja u Podgorici, poručio je da smo, bez obzira na sve razlike, u crkvi svi jedno i pozivam i apelovao na sve krštene duše u ovoj mitropoliji da stanu iza ovog izabranog mitropolita Joanikija.

„I vec kao da cujem neki nemušti eho koji hoce da kaže on nije izabran ovde, a ja zajedno sa vama kažem – zabran je mitropolit Joanikije legalno i legitimno u skladu sa ucenjem svetih kanona pravoslavne crkve onako kako se to radilo kroz svu istoriju od 12 apostola pa preko sedamdesetorice koji su izabrani posle njih do naših dana.

„Nikakva druga potvrda jednom arihijereju nije potrebna do izbora od sabora, ali ako nekom treba potvrda za izbor mitropolita novog ja vas ovde sabrane pitam i ocekujem jasan i jedinstven neponovljiv i glasan odgovor: „Da li je dostojan vladika Joanikije da sedne na tron Svetog Petra Cetinjskog? Da li je dostojan? Da li je dostojan vladika Joanikije za mitropolita cronogorsko primorskog?“ – upitao je patrijah šta je prisutni na platou ispred Hrama Hristovog vakrsenja u Podgorici odgovorili „dostojan“

Mi, kao pravoslavni hrišćani, znamo da smo bez obzira na to kako ko sebe doživljava i oseća, kako se izražava i kako vidi sebe, po nacionalnom određenju, na to koju ideologiju sledi, koji politički pogled na svet ima i kojoj stranci pripada, bez obzira na bilo koje i kakve razlike – u crkvi svi smo jedno“, rekao je patrijarh

Porfirije je poručio da je crkva jedinstveni krov i prostor za sve.

„Krov pod kojim nas, kada pristupimo svetoj čaši, sveštenik ne pita koje smo nacije, ko nam je otac, majka, za koga glasamo, gde radimo. Ne, mi prosvećeni molitvama Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinjskog, znamo da je za boga najmanje bitno kako i na koji način sebe doživljamo ukoliko smo Hristovi“, rekao je patrijarh Porfirije.

(Tanjug)

