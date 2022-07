Pavicević: Ugovor sa SPC prirodan,

nema veze sa EU

PODGORICA/BEOGRAD, 8. jula (Tanjug) – Vlada Crne Gore danas razmatra tekst Temeljnog ugovora sa SPC, a direktor Društva za istraživanje politike u Podgorici Vladimir Pavićević kaže da će se na sednici videti šta ko misli o ugovoru, te da je jedina dilema da li će premijer Dritan Abazović tu tačku odmah staviti na glasanje, ili će odrediti datum nove sednice kada će se glasati samo o Temeljnom ugovoru.

Pavićević za Tanjug podseća da je vlada Dritana Abazovića kao jedan od prioriteta definisala i potpisivavnje Temeljnog ugovora sa SPC, ne zato što neko ima sentiment prema jednoj verskoj zajednici, već zato što pregovori sa SPC oko potpisivanja tog ugovora traju već 10 godina, i samo sa SPC takav ugovor nije potpisan.

“Prirodno je, logično i normalno, u skladu sa zakonom i Ustavom Crne Gore da se to uradi, i sada smo u samom finišu procesa koji vodi ka potpisivanju tog ugovora”, kaže Pavićević.

On ističe da potpisivanje Temeljnog ugovora nije jedna od tačaka koje Crna Gora treba da ispuni radi pristupanja Evropskoj uniji, već je to čisto unutrašnje pitanje Crne Gore.

„I vlada je to i rekla – pošto su pojedine političke formacije koristile to crvkeno pitanje da bismo se bavili time, i da ne bismo odmakli nikuda dalje, pa ni na evropskom putu Crne Gore, hajde da se stavi tačka na to pitanje, da ne opterećuje druga“, rekao je Pavićević i dodao da su to građani Crne Gore dobro prihvatili.

Dodao je da u crnogorskoj javnosti preovladava mišljenje da se toj zemlji otvorio prostor da možda i prva od zemalja Zapadnog Balkana u razumno vreme pristupi EU, ističući da potpisivanje Temeljnog ugovora nije smetnja tom procesu, već ga, upravo suprotno, olakšava, zato što će sa dnevnog reda biti skinuto jedno pitanje koje mnogi zloupotrebljavaju.

„Izvesno je da će ta tačka biti na dnevnom redu sednice danas, i samo je ostala jedna dilemma koju će da razreši Abazović – da li će odmah danas da je stavi na glasanje ili će da definiše datum sednice kada će se samo glasati o Temeljnom ugovoru. To je ostalo kao dilema i da vidimo kako će da teče rasprava na sednici vlade“, rekao je Pavićević.

On je dodao i da je SPC u Crnoj Gori verska zajednica koja okuplja ubedljivo najvehi broj prvoslavnih vernika, što su, pokazale i litije.

Pavićević je rekao i da, ukoliko bi neko sada krenuo u rušenje Abazovićeve vlade, time ruši evropske snove Crne Gore.

“Ako se to desi, da neko pokrene inicijativu da se, zbog Temeljnog ugovora, skraćuje mandat poslanicima ili da se ruši vlada, taj šalje političku pourku da ga ne interesuje evropska budućnost Crne Gore”, rekao je Pavićević.

Ukolio Vlada Crne Gore danas usvoji tekst Ugovora, onda će ga u Beogradu razmotriti i Sinod SPC, nakon čega će biti dogovoren datum potpisivanja.

(Tanjug)

