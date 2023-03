Pavićević: Ukoliko Ustavni sud ne reaguje, idemo na izbore 11. juna

PODGORICA – Politički analitičar Vladimir Pavićević ocenio je večeras da je odluka predsednika Crne Gore Mila Đukanovića o raspuštanju skupštine i zakazivanju parlamentarnih izbora za 11. jun neustavna.

“Imali smo pravnu reakciju poslanika parlamentarne većine. Oni su se obratili Ustavnom sudu da ponišit taj ukaz I to je dobra reakcija. Mislim da bi bilo dobro da usledi politička reakcija svih političkih snaga (pobednika izbora 2020.) i moj predlog je da se Milu poruči – ako ćes na vanredne izbore, evo idemo na vanredne izbore, pa da prepoloviš broj mandata”, rekao je Pavićević za Tanjug.

On je objasnio da ukoliko Ustavnu sud ne reaguje ili ne donese odluku iz bilo kog razloga, to znači da će izbora 11.juna biti, dodajući da oko toga nema dileme.

“A ako Ustavni sud reaguje i poništi taj ukaz, onda se postavlja pitanje šta sada. U toj situaciji dve su mogućnosti, jedna je da se inicira rekonstrukcija Dritanove i Jokovićeve vlade koja bi podrzumevala da u tu vladu uđu I politički autoriteti DF-a i koalicije Mir je naša nacija, tako da u toj vladi imamo predstavnike svih pobedničkih saveza iz 2020.godine”, objasnio je Pavićević.

Kako je rekao, ako se napravi takav dogovor, to bi značilo da ova vlada radi do 2024.godine, odnosno do termina za održavanje parlamentarnih izbora I da se nakon toga formira nova vlada.

“Ako se ne desi rekonstrukcija, onda skupština može sama sebi da skrati mandat i da se napravi dogovor unutar parlamentarne većine koji je to datum za koji treba zakazati parlamentarne izbrore”, rekao je Pavićević.

Na pitanje kako će rezultati predsedničkih izbora koji se održavaju u nedelju 19. marta uticati na rezultate parlamentarnih izbora, Pavićević kaže:

“U slučaju da zamislimo da Milo pobedi, to bi kao efekat imalo zaustavljanje pada DPS-a, ne bi ojačao, ali bi se zaustavio pad. U slučaju da izgubi, onda bi to izazvalo momentalni kolaps Milovog DPS-a, odnosno puno razvlašćivanje Milovog DPS-a. To bi značilo stabilizaciju političkog procesa i da se građani usmere ka progresu”, rekao je on.

Kada je reč o predsedničkim izborima, Pavićević kaže da je video anketu koja je rađena uoči izborne tišine i koja, kako dodaje, pokazuje da će se sigurno ići u drugi krug.

“Predsednik Crne Gore biće izabran 2. aprila i u taj drugi krug idu Andrija Mandić i Milo Đukanović, treći je Jakov Milatović koji će ostvariti relativno dobar rezultat, pa onda idu ostali”, naveo je Pavićević.

Pavićević ocenjuje da će već u nedelju oko 21 čas biti poznati preliminarni rezultati na osnovu kojih će se sa izvesnošću pretpostaviti ko su dvojica kandidata koji idu u drugi krug 2. aprila.

(Tanjug)

