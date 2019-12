Pažin: Predloženi zakon štiti temeljnu vrednost Crne Gore

PODGORICA – Ministar pravde, Zoran Pažin, je u ime predlagaca Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori u uvodnom obraćanju u parlamentu rekao da predloženi zakon štiti temeljnu vrednost Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana.

„Kako svaki propis svoju vrednost ostvaruje tek u dodiru sa životom, smatram izuzetno važnim da danas povedemo dijalog o temeljnim društvenim vrednostima koje ovaj zakon štiti, odnosno da građanima ponudimo jasan odgovor na pitanje zašto je ovaj zakon potreban današnjoj Crnoj Gori i zašto je još potrebniji Crnoj Gori koju ostavljamo generacijama koje dolaze,“ rekao je Pažin.

Ocenio je da se te vrednosti ogledaju u ustavnom određenju da je Crna Gora zajednica slobodnih i ravnopravnih građana, u kojoj smo, bez obzira na različito etničko poreklo, ispovedanje ili neispovedanje vere, svi građani Crne Gore i svi jednaki pred zakonom.

„Hteli to da priznamo ili ne, savremene Crne Gore ne bi bilo, da je građani svih vera i nacija nisu, kroz dalju i bližu istoriju, gradili, branili i obnovili, na temelju neprolaznih vrednosti slobode, pravde, jednakosti i solidarnosti. Na ovim istim univerzalnim vrednostima danas počivaju najrazvijenije demokratije sveta, pa i sama ideja ujedinjene Evrope“, rekao je Pažin.

Ocenio je da, zbog toga, ni za današnju Crnu Goru nema drugog puta napretka do odlučnog odbacivanja svih onih ideologija koje uče da u njoj ima vrednijih i manje vrednih nacija i vera.

„Da budem sasvim jasan – smatram jednako neprihvatljivim vređanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim piscem, ali i onda kada neodgovorni državni službenici grubo uvrede vernike Srpske pravoslavne crkve,“ rekao je potpredsednik i dodao:

„Zato, ovaj Predlog zakona koji je pred vama ne staje na kraj jednom etnonacionalizmu da bi porodio i uzgojio drugi. Ne! Ovaj zakon donosimo da bi svi u Crnoj Gori imali jednako pravo da, po svojoj savesti, budu ili ne budu vernici bilo koje veroispovesti, i da bi zakoni Crne Gore jednako važili za sve.“

Potpredsednik vlade se, takođe osvrnuo na političke stavove da možda nije pravo vreme za usvajanje ovog zakona ili da ga treba odložiti za neko buduće vreme.

Ocenio je da suština ovog pitanja zapravo glasi – da li želimo da generacija naše dece, kroz dvadeset ili trideset godina, i dalje raspravlja o tome koje su verske i nacionalne zajednice u Crnoj Gori starije i važnije i koje zaslužuju više prava od nekih drugih.

„Nemam baš nikakvu dilemu da narednoj generaciji moramo, jednom za svagda, ostaviti jasan odgovor na to pitanje – da su u građanskoj Crnoj Gori najstarije i najvažnije one vrednosti koje spajaju Crnogorke i Crnogorce svih vera i nacija,“ podvukao je potpredsednik.

„Samo od takvih vrednosti može biti satkan državni identitet Crne Gore koji seže dublje od svih naših razlika i u kojem su čojstvo i ljudskost neprikosnoveni čuvari ljudskog dostojanstva.

Upravo to je viševerski i višenacionalni identitet kojim se s pravom ponosimo i po kojem se Crna Gora danas prepoznaje i ceni, kako u našem susedstvu, tako i širom sveta.“

Ipak, dodao je, za dalju izgradnju i očuvanje ovih vrednosti, koje su uslov napretka našeg društva, neophodno je da svi u Crnoj Gori pokažemo puno razumevanje za sve naše različitosti, kao i visok stepen saglasja oko univerzalnih ljudskih i građanskih vrednosti koje nas ujedinjuju i spajaju.

„Zato pozivam sve verske zajednice i sve društvene aktere da kroz dijalog i međusobno uvažavanje, svi zajedno, kroz primenu ovog zakona doprinesemo trajnom utemeljenju Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana.

Jedino tako verske i nacionalne različitosti mogu biti ono što one suštinski i jesu – istinsko bogatstvo građanske Crne Gore,“ zaključio je potpredsednik Pažin.

(Tanjug)