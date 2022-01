Peking iz svemira deluje spremno za organizaciju Olimpijade

PEKING – Kineska svemirska stanica, u trenutku dok se danas nalazila iznad neba u Pekingu, poslala je više fotografija na kojima je grad domaćin predstojećih Zimskih olimpijskih igara 2022 snimljen u večernjem ambijentu.

Prošlo je više od dva meseca otkako je Kina lansirala svemirski brod Šendžou-13, poslavši tri astronauta na šestomesečnu misiju da konstruišu svoju svemirsku stanicu.

Na fotografijama koje je objavila kineska agencija Sinhua, zabeleženi su prizori Pekinga u večernjem zimskom ambijentu, na osnovu kojih deluje da je grad u potpunosti spreman za organizaciju velikog sportskog takmičenja.

Predsednik Kine Si Đinping pregledao je juče pripreme za Zimske olimpijske i paraolimpijske igre 2022. godine u Pekingu, i posetio je Nacionalni centar za brzo klizanje, Glavni medijski centar, sportska sela, Operativni komandni centar za vreme Igara i bazu za trening zimskih sportova.

On se tom prilikom upoznao sa pripremnim radom uoči Igara, kao i sa pripremama kineskih sportista, pošto se Zimske olimpijske igre u Pekingu održavaju od 4. do 20. februara, a zatim slede Zimske paraolimpijske igre od 4. do 13. marta, preneo je Kineski radio internacional.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.