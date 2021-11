Penava ponovio poziv Hrvatima da dođu u Vukovar

ZAGREB – Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, bivši visokopozionirani HDZ-ovac, a sada lider opozicionog Domovinskog pokreta, pozvao je građane Hrvatske da dođu u četvrtak, 18. novembra, i pridruže se tradicionalnoj Koloni sećanja u tom gradu.

Penava je građane pozvao javno uprkos preporuci državnog rukovodstva da se na taj dan ne ide u Vukovar zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Preporuka je, naime, da se u Koloni sećanja poštuju osnovne epidemiološke mere kao što je nošenje maski i držanje distance.

Budući da država nije obezbedila organizovani prevoz do Vukovara očekuje se da će se ove godine u Koloni sećanja naći mnogo manje ljudi, jer će morati da dolaze individualno.

Onima koji ne mogu da dođu, Penava je poručio da upale lampione u prozorima svojih domova ili na trgovima u svojim mestima.

Ovaj ponovljeni poziv Penave dolazi samo par sedmica posle kolumne novinara Borisa Dežulovića, objavljene na portalu zagrebačke N1 tv., koja ima psovku u naslovu i koja je izazvala brojna reagovanja.

Neki su osudili i dalje osuđuju Dežulovića, dok su neki podržali i podržavaju tezu autora da je Vukovar pretvoren u grad mrtvih zarad političkih poena, odnosno u grad u kome nema života.

Penava, koji je nakon ostavke osnivača desno orijentisanog Domovinskog pokreta Miroslava Škole, izabran na čelo tog pokreta, kaže da „zna da u hrvatskom društvu, posebno u medijima koji su u stranom vlasništvu, postoji odbojnost prema svemu što je hrvatsko, a onda i prema, kako kaže, „simbolu hrvatske odbrane, gradu Vukovaru“.

Činjenica da Kolona sećanja u Vukovaru više nije što je nekada bila, vukovarski gradonačelnik strahuje da bi većina građana hrvatske mogla odustati od dolaska u Vukovar, posebno nakon kolumne Dežulovića.

Penava u svom pozivu kaže i da su epidemiološki uslovi u Vukovaru bolji nego bilo gde i da se svi oni koji dođu mogu osećati ugodno u odnosu na, kako kaže, sve drugo kao što su bioskopi i pozorišta.

„Moraće da se pomire s tim da im čak ni korona ne ide u prilog jer događaj je na otvorenom“, poručio je vlastima Penava na konferenciji za novinare, preneo je hrvatski portal Index.

Poslanik Domovinskog pokreta i Saboru Stipo Minarić je ocenio da preporukama o nedolasku u Vukovar 18. novembra vlada želi da od tog grada, kako tvrdi, napravi ono što je već napravila u Kninu.

„U Kninu je od događaja koji je okupljao i do 100.000 domoljuba napravila da to izgleda kao omanji kirbaj u Slavoniji. U Vukovaru to neće napraviti“, poručio je Mlinarić, ističući kako ono što prema Vukovaru osećaju hrvatski domoljubi ne može izbrisati nijedna vlada, ni, kako je rekao, „briselski ćata“, preneo je hrvatski portal Index.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.