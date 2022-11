Perverzno je da SDA nije poželjna u vlasti, a SNSD i HDZ jesu

SARAJEVO – Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović tvrdi da će ta stranka u Domu naroda parlamenta Federacije BiH imati 12 ili 13 poslanika, a to će značiti da pada u vodu sporazum koji su potpisali predstavnici stranaka okupljenih u Osmorku i HDZ BiH.

On kaže da ovaj sporazum, koji su juče potpisali Osmorka i HDZ BiH, ne znači da će SDA u naredne četiri godine biti u opoziciji.

„Osim sporazuma potrebno je imati 11 bošnjačkih delegata u bošnjačkom Klubu poslanika u Domu naroda Federalnog parlamenta. Ne bih rekao da će doći do tog broja 11 i mislim da je ovo više jedan blef. Mislim da SDA već ima 11, verovatno 12, sa partnerom 13-14. I da će se to tako završiti“, rekao je Izetbegović i dodao da će se sve znati za par dana.

Sporazum Osmorke i HDZ je, kaže, da bi se stvorila atmosfera da je stvar već gotova, da je sve već krenulo i ljudi se povode, pa da možda neki koji se još uvek razmišljaju i dvoume opredele za neku stranu koja tako to samouvereno pravi već sporazume.

„Evo ja tvrdim da će se završiti ovako“, izjavio je za lider SDA za Federalnu televiziju.

On je ponovo optužio strane diplomate da su imali veliku ulogu da SDA ne bude deo vlasti.

„Mada tvrde da nisu. Oni stalno ohrabruju osmorke, jedanaestorke, trojke da se ide na nas. Dakle dotakli nisu niti su se bavili onim ko je pretio miru u BiH. Perverzija je da SDA nije poželjna u vlasti, a SNSD i HDZ jesu. To su naopake, pervertirane vrednosti i postupanja. Dakle nikako se ne baviti političarima u RS-u koji su proizveli krizu kakvu jesu, pokušati tamo praviti promene, naći neke blokove tamo i podržati ih, a to je bilo u blizu sve. Itekako su mogli to uraditi da su hteli…“, rekao je Izetbegović, preneo je sarajevski portal Klix..

(Tanjug)

