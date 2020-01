Petoro mrtvih u eksploziji u ruskom hotelu (video)

Pet osoba je poginulo u hotelu u ruskom gradu Permu, kada je rano ujutro eksplodirala toplovodna cev sistema za grejanje, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel "Caramel" due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0

— Kapil Patil (@Kapil_Patils) January 20, 2020