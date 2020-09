Petrič: U rešavanje kosovskog problema mora biti uključena EU

BEČ – U rešavanje kosovskog pitanja mora da bude uključena EU, jer SAD ne mogu same da reše to pitanje, ocenio je za Tanjug bivši izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič.

„Želeo bih da EU i SAD na tako kompleksnoj temi, koja se tiče Evrope, a važna je za buduće ujedinjenje Evrope, to jest širenje na Balkan, sarađuju. Nadam se da će do toga doći“, rekao je on.

Petrič kaže da ne veruje da SAD mogu same rešiti to pitanje, a i da je za primenu bilo kakvog sporazuma neophodna EU, kako bi se on primenio.

Nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH je ukazao da su uvek spoljnopolitički uspesi važni pred izbore u SAD, te podsetio na mirovni plan za Bliski istok i sporazum o normalizaciji odnosa Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela.

„Mislim da je to šablon Trampove administracije. Žele da postignu normalizaciju, ali je pitanje da li je to tako brzo moguće ostvariti. Skeptican sam s tim u vezi, a treba imati na umu i da primenu bilo kakvog dogovora na kraju mora da sprovede EU“, kazao je on podsećajući da države Zapadnog Balkana žele da pristupe Uniji, a ne SAD.

Petrič očekuje očekuje da će danas, na pregovorima u Vašingtonu, biti postignut ekonomski sporazum između Beograda i Prištine.

Prema njegovim rečima, interensatno bi bilo da se uspostavi prekogranična trgovinska zona, dodajući da se time ide u pravcu „mini Šengena“, inicijativa koju je pokrenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Petrič ističe da nije idealna situacija ako Evropa i SAD ne sarađuju po pitanju normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

Istakao je da, kada je reč o ekonomskim sporazumima, koji su, kako ocenjuje, dobri, treba voditi računa da budu usaglašeni sa strategijom EU za Zapadni Balkan.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.